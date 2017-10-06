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Транспортную карту "Стрелка" теперь можно пополнить через Telegram-бот

Москва Московская область
6 октября, 17:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, октября. /ТАСС

В боте также есть функция оплаты карты при помощи Apple Pay и Android Pay

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© ТАСС

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Владельцы подмосковной единой транспортной карты (ЕТК) "Стрелка" теперь могут пополнить счет с помощью банковской карты через официальный Telegram-бот сервиса. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"Официальный Telegram-бот карты "Стрелка" - @StrelkacardBot получил возможность пополнять баланс "Стрелки" с помощью любой банковской карты моментально и без комиссии. Для этого необходимо ввести номер карты и написать "Пополнить", - говорится в сообщении.

Кроме того, уже сейчас в боте реализована возможность пополнения "Стрелки" при помощи Apple Pay/Android Pay, однако воспользоваться данной услугой пользователи смогут лишь когда мессенджер Telegram выпустит очередное обновление мобильного приложения.

Официальный Telegram-бот появился у подмосковной транспортной карты "Стрелка" в августе текущего года. Помимо проверки баланса и свежих новостей реализации проекта, можно также вести беседу с ботом.

По данным ведомства, подавляющее большинство пользователей "Стрелки" пользуются онлайн-сервисами для пополнения карты и контроля за расходом средств, для этого 1,2 млн пользователей зарегистрировались в личном кабинете "Стрелки", а более 46 тыс. подключили услугу "Автоплатеж от Сбербанка".

Проект единой транспортной карты

Правительство Московской области начало реализовывать проект по созданию единой транспортной карты Подмосковья в 2014 году. Оператором проекта на конкурсной основе стала дочерняя структура "Универсальной электронной карты" (УЭК). Ранее подобные инфраструктурные изменения в России осуществлялись за счет бюджета.

Проект рассчитан на семь лет, до 2021 года. За это время специально созданная УЭК компания "Единая транспортная карта" должна сформировать единую систему общественного транспорта в Московской области, обеспечить поступление оперативной и достоверной информации о пассажирских перевозках и прозрачный контроль оплаты проезда за счет снижения доли наличных средств.

ЕТК также должна внедрить современные автоматизированные технологии контроля пассажиропотока и оплаты проезда на общественном транспорте и интегрировать структуру с другими транспортными системами для возможности оплаты проезда универсальной картой на общественном транспорте других регионов.

Сейчас "Стрелку" используют около 2 млн человек. Транспортная карта принимается во всех видах общественного транспорта Подмосковья. На проездной можно записать разовый билет или абонемент для проезда на пригородных поездах по всем железнодорожным направлениям.

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