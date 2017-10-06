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Проект о промышленной архитектуре и истории "Промпоезд" запустят в Подмосковье 21 октября

Москва Московская область
6 октября, 20:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, октября. /ТАСС

Участников первого тура ожидают экскурсия, рассказывающая об истории павлопосадских производств и технологиях мануфактур, мастер-классы по рукоделию, экскурсии по Павловскому Посаду

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© Артем Геодакян/ТАСC

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Проект "Промпоезд", который познакомит туристов и жителей Московской области с промышленной архитектурой и историей России на примере развития подмосковных предприятий, стартует 21 октября. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Министерства культуры Подмосковья, при поддержке которого реализуется проект.

"Новый туристический проект будет знакомить жителей Московской области и гостей региона с многообразием промышленной архитектуры и историей России на примере развития передовых предприятий", - говорится в сообщении пресс-службы.

Участников первого тура ожидают экскурсия, рассказывающая об истории павлопосадских производств и технологиях мануфактур, мастер-классы по рукоделию, экскурсии по Павловскому Посаду, различные интерактивные программы.

Уточняется, что туристы проекта "Промпоезд" добираются до мест проведения экскурсии на железнодорожных экспрессах в отдельных вагонах. Это служит дополнительным источником развития железнодорожного туризма Подмосковья и избавляет путешественников от необходимости стоять в дорожных пробках.

Министр культуры Московской области Оксана Косарева считает, что проект "Промпоезд" может повысить интерес к изучению промышленных достижений действующих предприятий Подмосковья.

Идея создания "Промпоезда" принадлежит блогеру и фотографу, автору проектов "Усадебный экспресс" и "Экоэлектричка" Вадиму Разумову. Проект "Промпоезд" стал третьим совместным туристическим проектом, реализованным Разумовым в сотрудничестве с Центральной пригородной пассажирской компанией и Министерством культуры Московской области.

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