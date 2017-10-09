ОНФ начал мониторинг качества воздуха в Реутове

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Активисты проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) "Генеральная уборка" начали мониторинг качества воздуха в Реутове после получения ряда жалоб от жителей на неприятный запах. Об этом говорится в сообщении пресс-службы подмосковного отделения ОНФ, поступившем в ТАСС в понедельник.

"ОНФ совместно с Министерством экологии и природопользования Московской области организовал лабораторный отбор проб атмосферного воздуха в местах наиболее частых обращений жителей Реутова. Сейчас специализированная лаборатория проводит исследования взятых проб", - говорится в сообщении. В пресс-службе также уточнили, что на интерактивную карту свалок ОНФ стали поступать обращения жителей Реутова, которые жаловались на неприятных запах.

"Контроль состояния воздуха является одним из направлений деятельности проекта ОНФ "Генеральная уборка", - отметил член регионального штаба движения, координатор "Генеральной уборки" в Московской области Сергей Андреев. - Мы держим на особом контроле вопрос приведения атмосферного воздуха в нормативное состояние".

Проект ОНФ "Генеральная уборка" был запущен в конце января 2017 года в связи с началом в России Года экологии. В рамках проекта работает сетевой ресурс "Интерактивная карта свалок", на котором граждане могут самостоятельно отметить места, где, по их мнению, действуют нелегальные свалки. На основе поступивших сигналов коммунальные службы при содействии ОНФ проверяют информацию и принимают меры по ликвидации незаконных мусорных полигонов.