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Объединенная студенческая организация может появиться в Подмосковье до конца 2017 года

Москва Московская область
9 октября, 18:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, октября. /ТАСС

Региональное правительство уже одобрило создание подобной организации

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МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Первая объединенная организация для подмосковных студентов может появиться в регионе до конца текущего года. Правительство Подмосковья уже одобрило ее создание. Об этом сообщила журналистам в понедельник руководитель Московского областного регионального отделения "Молодой гвардии", депутат Московской областной думы Линара Самединова.

"У нас отсутствует региональная студенческая организация. Например, в Татарстане есть лига студентов, и студенты знают, что если они хотят себя реализовать и участвовать в проектах, волонтерить, они могут стать членом лиги студентов. У нас в Подмосковье такой организации нет, и это сложность. Надеемся, что до конца года появится такая структура, после Всемирного фестиваля молодежи", - сказала Самединова.

Депутат уточнила, что форма объединяющей организации пока уточняется, "она может стать студенческим союзом, лигой, советом, вневедомственной структурой, некоммерческой организацией".

"Есть запрос на создание данной структуры и есть добро правительства региона", - сказала парламентарий.

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