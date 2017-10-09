Объединенная студенческая организация может появиться в Подмосковье до конца 2017 года

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Первая объединенная организация для подмосковных студентов может появиться в регионе до конца текущего года. Правительство Подмосковья уже одобрило ее создание. Об этом сообщила журналистам в понедельник руководитель Московского областного регионального отделения "Молодой гвардии", депутат Московской областной думы Линара Самединова.

"У нас отсутствует региональная студенческая организация. Например, в Татарстане есть лига студентов, и студенты знают, что если они хотят себя реализовать и участвовать в проектах, волонтерить, они могут стать членом лиги студентов. У нас в Подмосковье такой организации нет, и это сложность. Надеемся, что до конца года появится такая структура, после Всемирного фестиваля молодежи", - сказала Самединова.

Депутат уточнила, что форма объединяющей организации пока уточняется, "она может стать студенческим союзом, лигой, советом, вневедомственной структурой, некоммерческой организацией".

"Есть запрос на создание данной структуры и есть добро правительства региона", - сказала парламентарий.