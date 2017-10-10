Дата-центр в Лыткарине планируется открыть до конца 2017 года

Власти Турции запретили въезд в Стамбул двум американским баскетболисткам клуба "Надежда"Спорт 10 октября, 13:20
Работа секции "Кино" на VI Санкт-Петербургском культурном форуме. ВидеотрансляцияКультура 10 октября, 13:09
Российские болельщики победили иранских в товарищеском матче перед игрой основных командСпорт 10 октября, 13:04
Матч Шараповой на турнире в Тяньцзине перенесен на другой день из-за дождяСпорт 10 октября, 12:48
Финансирование программы переселения жителей Ямала в Тюмень увеличено на 100 млн рублейВ стране 10 октября, 12:35
Чемпионка ОИ Дериглазова вошла в комиссию спортсменов Международной федерации фехтованияСпорт 10 октября, 12:33
Руководители "Зенита" и РФПЛ приехали проститься с Константином СарсаниейСпорт 10 октября, 12:25
Болельщик с ножом выбежал на поле после матча между сборными Израиля и Испании по футболуСпорт 10 октября, 12:21
Чичерова решит вопрос о продолжении карьеры после вердикта IAAFСпорт 10 октября, 12:19
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 10 октября /ТАСС/. Центр по обработке, хранению данных и защите информации (ЦОД) ООО "Авантаж", который располагается на территории индустриального парка "Лыткарино" в Московской области, планирует разместить информацию своих клиентов до конца текущего года. Об этом сообщил журналистам во вторник генеральный директор предприятия Александр Крок.
Во вторник губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках рабочей поездки в Лыткарино посетил ЦОД.
"На днях дата-центр проведет основные испытания и, наверное, к концу года [начнет выполнять свои функции]. Это охрана, доставка формирование для бизнеса тех данных, которые необходимо хранить в определенных местах, не внутри своих бизнес-офисов, на коммерческой основе", - сказал Крок, добавив, что на территории ЦОД располагается 16 отдельных дата-центров по восемьсерверных комнат с 144 стойками в каждой комнате.
Он отметил, что дата-центр создан для того, чтобы удовлетворить максимальное количество услуг клиентов в коммерческом плане. "Это не только colocation (услуга, в рамках которой провайдер размещает оборудование клиента на своей территории- прим. ТАСС), это и облачные технологии, услуги различные категории и ,прежде всего, безопасность", - сказал гендиректор ЦОД.
Как уточняется в пояснительных материалах пресс-службы губернатора и правительства Московской области, дата-центр располагается на земельном участке в 3 га, площадь здания 20 тысяч квадратных метров. Объем инвестиций в проект составил 6 миллиардов рублей. Потребляемая электрическая мощность - 20 МВт. ЦОД создаст 200 рабочих мест.