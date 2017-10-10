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Дата-центр в Лыткарине планируется открыть до конца 2017 года

Москва Московская область
10 октября, 12:10 UTC+3

Центр проведет основные испытания в ближайшие дни

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© Руслан Шамуков/ТАСС

МОСКВА, 10 октября /ТАСС/. Центр по обработке, хранению данных и защите информации (ЦОД) ООО "Авантаж", который располагается на территории индустриального парка "Лыткарино" в Московской области, планирует разместить информацию своих клиентов до конца текущего года. Об этом сообщил журналистам во вторник генеральный директор предприятия Александр Крок.

Во вторник губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках рабочей поездки в Лыткарино посетил ЦОД.

"На днях дата-центр проведет основные испытания и, наверное, к концу года [начнет выполнять свои функции]. Это охрана, доставка формирование для бизнеса тех данных, которые необходимо хранить в определенных местах, не внутри своих бизнес-офисов, на коммерческой основе", - сказал Крок, добавив, что на территории ЦОД располагается 16 отдельных дата-центров по восемьсерверных комнат с 144 стойками в каждой комнате.

Он отметил, что дата-центр создан для того, чтобы удовлетворить максимальное количество услуг клиентов в коммерческом плане. "Это не только colocation (услуга, в рамках которой провайдер размещает оборудование клиента на своей территории- прим. ТАСС), это и облачные технологии, услуги различные категории и ,прежде всего, безопасность", - сказал гендиректор ЦОД.

Как уточняется в пояснительных материалах пресс-службы губернатора и правительства Московской области, дата-центр располагается на земельном участке в 3 га, площадь здания 20 тысяч квадратных метров. Объем инвестиций в проект составил 6 миллиардов рублей. Потребляемая электрическая мощность - 20 МВт. ЦОД создаст 200 рабочих мест. 

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