В Подмосковье полиция пресекла продажу наркотиков на дискотеке на открытом воздухе

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Сотрудники полиции пресекли незаконную продажу наркотиков на дискотеке в лесу в Серпуховском районе Подмосковья. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"На момент проверки в лесу находилось более 300 граждан. В связи с признаками употребления наркотических средств более 20 человек направлены на медицинское освидетельствование, по результатам которого будет принято решение в соответствии с законодательством. В ходе мероприятия полицейскими обнаружены и изъяты наркотические средства, галлюциногенные грибы и синтетические наркотики", - сообщила она.

На дискотеке полицейские задержали 27-летнего жителя Химок, подозреваемого в сбыте психотропных веществ. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 228.1 УК РФ ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ"), он арестован.