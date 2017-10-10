В Подмосковье полиция пресекла продажу наркотиков на дискотеке на открытом воздухе

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МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Сотрудники полиции пресекли незаконную продажу наркотиков на дискотеке в лесу в Серпуховском районе Подмосковья. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"На момент проверки в лесу находилось более 300 граждан. В связи с признаками употребления наркотических средств более 20 человек направлены на медицинское освидетельствование, по результатам которого будет принято решение в соответствии с законодательством. В ходе мероприятия полицейскими обнаружены и изъяты наркотические средства, галлюциногенные грибы и синтетические наркотики", - сообщила она.
На дискотеке полицейские задержали 27-летнего жителя Химок, подозреваемого в сбыте психотропных веществ. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 228.1 УК РФ ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ"), он арестован.