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СК проверяет сюжет об отрезанных от дороги жителях СНТ в Подмосковье

Москва Московская область
10 октября, 19:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, октября. /ТАСС

В СМИ сообщают, что жители СНТ в Дубне не могут проехать к своим домам из-за незаконно установленных шлагбаумов

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МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Следственный комитет проверяет телесюжет о жителях садоводческого некоммерческого товарищества (СНТ) в Дубне, которые не могут проехать к своим домам из-за незаконно установленных шлагбаумов. Об этом сообщили в Главном следственном управлении (ГСУ) СК по Московской области.

"Из сюжета следует, что жители СНТ оказались фактически отрезаны от города из-за незаконно установленных шлагбаумов, они не могут проехать на машинах к своим домам, в СНТ не может проехать ни скорая помощь, ни другие службы, которым приходится ездить в объезд, по необустроенной дороге, не соответствующей требованиям безопасности движения. При этом должностные лица администрации и территориального отдела Госадмтехнадзора на жалобы не реагируют и мер к восстановлению нарушенных прав не принимают", - сообщили в ГСУ.

В рамках проверки следователи выяснят обстоятельства установки шлагбаумов и дадут всестороннюю правовую оценку действиям лиц, их установивших, а также действиям должностных лиц администрации и территориального отдела Госадмтехнадзора. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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