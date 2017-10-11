Минэкологии Подмосковья уточнило срок начала рекультивации Кулаковского мусорного полигона

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Министерство экологии Московской области уточнило срок старта реабилитации территории закрытого в сентябре мусорного полигона "Кулаковский" в Чеховском районе Подмосковья, это произойдет в 2019 году, говорится в сообщении Московской областной думы, опубликованном в среду по итогам прошедшего накануне заседания рабочей группы с участием представителей Минэкологии региона.

До этого сообщалось, что рекультивация должна начаться не ранее 2018 года.

"По сведениям регионального Минэкологии, проект (рекультивации полигона "Кулаковский" - прим. ТАСС) должен быть доработан до конца 2017 года. В том случае, если он будет соответствовать всем требованиям, правительство Московской области внесет рекультивацию полигона в госпрограмму (финансирования рекультивации полигонов - прим. ТАСС). Возможный срок начала работ - 2019 год", - говорится в сообщении.

Полигон "Кулаковский" перестал работать на прием мусора 1 сентября 2017 года согласно территориальной схеме закрытия и дальнейшей рекультивации мусорных полигонов. По этому же документу в 2017 году были закрыты полигоны "Царево" в Пушкинском районе и "Каурцево" в Наро-Фоминском районе. Еще один полигон - "Кучино" в Балашихинском городском округе - был закрыт 23 июня по требованию президента РФ Владимира Путина и не входил в первоначальные планы властей Подмосковья.

Однако, в отличие от "Кучино", "Кулаковский" пока не внесен в федеральную программу финансирования дорогостоящих мероприятий рекультивации, поэтому в настоящий момент не решен вопрос, из какого бюджета будет оплачиваться реабилитация загрязненной отходами территории.

Полигон стал плохо пахнуть

На "Кулаковском", также в отличие от "Кучино", пока не начались предрекультивационные работы, которые позволили бы остановить негативное воздействие объекта на окружающую среду до тех пор, пока не стартует основной комплекс мероприятий.

"После прекращения завоза мусора периодически ощущается неприятный запах, причину распространения которого может устранить только начало работ по рекультивации. В первую очередь - завоз чистого грунта на тело полигона (одно из мероприятий предрекультивационных работ - прим. ТАСС)", - процитировали в Мособлдуме позицию экологических активистов Чеховского района.

При этом контракт на предрекультивационные работы пока не заключен, следует из сообщения областного парламента. "До 13 октября планируется заключить контракт с организацией, которая будет заниматься предрекультивационными работами", - цитируют в Мособлдуме начальника управления ЖКХ администрации Чеховского муниципального района Андрея Ляхомского, который принял участие в заседании рабочей группы.