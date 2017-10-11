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Власти Подмосковья призвали ТЦ региона проверить системы пожаротушения

Москва Московская область
11 октября, 10:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, октября /ТАСС

Замминистра потребительского рынка и услуг Кирилл Григорьев попросил предоставить соответствующую информацию до вечера пятницы

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© Алексей Филиппов/ТАСС

МОСКВА, 11 октября /ТАСС/. Власти Московской области призвали еще раз проверить системы пожаротушения и оповещения в торговых центрах и рынках региона. Кроме того, напомнили о необходимости повторного инструктажа персонала о действиях в режиме ЧС. Об этом сообщил в среду первый заместитель министра потребительского рынка и услуг Московской области Кирилл Григорьев.

"Хочу еще раз призвать в инициативном порядке проверить все свои системы пожаротушения и оповещения, проверить персонал на знание действий в режиме ЧС. Через ваши объекты ежедневно проходят тысячи людей. И ваша, и наша задача сделать их пребывание не просто комфортным, но и безопасным", - сказал Григорьев в рамках встречи с представителями управляющих компаний рынков и торговых центров, готовых предоставить льготы и скидки предпринимателям - арендаторам "Синдики".

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Замминистра напомнил о необходимости ответственно относиться к жизням коллег и граждан. "Данную информацию прошу представить до 17 часов пятницы", - добавил он.

По информации Григорьева, торговый центр "Синдика" является одним из крупнейших торговых объектов на территории Московской области: 100 тыс. кв. м площадей, 50 тыс. торговых площадей, 817 торговых павильонов и более 500 арендаторов.

"Мы с вами должны понимать, что это не просто 500 бизнес-единиц, которые работали в "Синдике", - это 500 семей, которые в настоящий момент остались без источника дохода. Наша с вами первоочередная задача помочь им минимизировать срок восстановления", - подчеркнул замминистра.

Пожар в ТК "Синдика" произошел 8 октября, его общая площадь составила 55 тыс. кв. м. Размер комплекса с учетом всех этажей составлял более 13 тыс. кв. метров. Кровля здания обвалилась на площади 1 тыс. кв. м, были эвакуированы около 3 тыс. человек. При пожаре пострадали три человека, один из них госпитализирован. 

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