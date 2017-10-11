Власти Пушкина обещают до понедельника очистить город от мусорных завалов

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Мусорные завалы в городе Пушкино Московской области, возникшие из-за смены городского оператора по утилизации коммунальных отходов, будут убраны до вечера воскресенья, сообщил в среду ТАСС председатель комитета по управлению имуществом Пушкинского муниципального района Михаил Заверняев.

Навалы мусора в Пушкине стали собираться на опустевших контейнерных площадках после того, как собственник контейнеров - ООО "Экон" - их срезал и увез утром 1 октября, рассказал Заверняев. В этот день, по его словам, закончилось действие контракта, по которому компания вывозила отходы для ОАО "ОД ЖКХ" ("Объединенная дирекция жилищно-коммунального хозяйства Пушкинского муниципального района Московской области"). "ОД ЖКХ" - основная управляющая компания многоквартирного жилфонда города Пушкино, по данным базы "Спарк", на 100% принадлежит администрации Пушкинского муниципального района.

"В воскресенье в обед или вечером город будет полностью очищен", - сказал он, добавив, что в Пушкине до понедельника предстоит установить 340 контейнеров.

В ООО "Экон" отказались комментировать ситуацию.

Почему не получилось продлить контракт

"ОД ЖКХ" объявила конкурс на новый договор на вывоз мусора 6 сентября 2017 года. Как следует из данных Единой информационной системы в сфере закупок, победителя должны были выбрать 28 сентября. Однако данных о результатах торгов на сайте нет.

"Экон" хотел продлить контракт с "ОД ЖКХ", но с условием увеличить тариф на вывоз мусора, рассказал Заверняев. "Экон" предложил нам в два раза увеличить тариф..., чтобы они остались работать. Мы на такие условия пойти не смогли. Мы сказали, что готовы к переговорам, но не можем в два раза поднять тариф", - сказал он, добавив, что в этой связи администрация была вынуждена экстренно заключать договоры на вывоз мусора с двумя другими компаниями - "Экологический патруль" и "ЭКО". "У них годовые договоры", - отметил Заверняев.

Повышение тарифа как вынужденная мера

После планового закрытия полигона "Царево" 1 октября, расположенного в муниципалитете, маржа мусоровывозящих компаний в Пушкинском районе значительно сократилась, сейчас отходы вывозятся на свалку "Тимохово" в Ногинский район, поэтому плечо доставки увеличилось приблизительно с 15 до 90 км, а стоимость захоронения ориентировочно - с 400 рублей до 1750 рублей за тонну, рассказал Заверняев.

"Тех денег, которые сейчас платят жители за вывоз мусора, хватает только на то, чтобы этот мусор где-то свалить. Я буду рекомендовать его (тариф на вывоз мусора - прим. ТАСС) пересмотреть", - сказал Заверняев, добавив, что власти смогут увеличить расценки в январе следующего года и, по закону, могут делать это только дважды в год и только на 10% единовременно.

Остальные мусоровывозящие компании согласились до начала 2018 года работать на прежних условиях, сказал чиновник. "Все остальные наши мусоровывозящие компании и перевозчики остались с нами. Сказали, что потерпят. Для них это не убытки, это прибыль, но не такая большая, как раньше", - рассказал Заверняев.

Снизить тариф на вывоз мусора для населения может позволить раздельный сбор отходов в районе, по образу той системы, которая сейчас внедряется в 13 пилотных муниципалитетах Подмосковья, сказал чиновник. "Мы... хотим ввести систему раздельного сбора мусора. Это позволит в том числе более чисто содержать (контейнерные площадки - прим. ТАСС) и снизить тариф (на вывоз мусора - прим. ТАСС)", - сообщил он.