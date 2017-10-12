В Подмосковье такси выделили в отдельный вид предпринимательства

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Депутаты Мособлдумы единогласно проголосовали за изменения в законе "О патентной системе налогообложения на территории Московской области", которые предусматривают выделение таксомоторных компаний в отдельный вид предпринимательской деятельности с 1 января 2018 года.

"Законопроектом предлагается с 1 января 2018 года выделить в отдельный вид предпринимательской деятельности деятельность такси в целях стимулирования индивидуальных предпринимателей к переходу на патентную систему налогообложения", - заявила и. о. министра экономики и финансов Московской области Елена Мухтиярова в рамках заседания областной думы в четверг.

Она добавила, что для вновь вводимого вида деятельности законом предлагается установить потенциально возможный годовой доход в зависимости от количества транспортных средств.