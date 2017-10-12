Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.10:
$ 57.69
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Подмосковье такси выделили в отдельный вид предпринимательства

Москва Московская область
12 октября, 12:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, октября. /ТАСС

По мнению министра экономики и финансов региона Елены Мухтияровой, это подтолкнет индивидуальных предпринимателей к переходу на патентную систему налогообложения

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Депутаты Мособлдумы единогласно проголосовали за изменения в законе "О патентной системе налогообложения на территории Московской области", которые предусматривают выделение таксомоторных компаний в отдельный вид предпринимательской деятельности с 1 января 2018 года.

"Законопроектом предлагается с 1 января 2018 года выделить в отдельный вид предпринимательской деятельности деятельность такси в целях стимулирования индивидуальных предпринимателей к переходу на патентную систему налогообложения", - заявила и. о. министра экономики и финансов Московской области Елена Мухтиярова в рамках заседания областной думы в четверг.

Она добавила, что для вновь вводимого вида деятельности законом предлагается установить потенциально возможный годовой доход в зависимости от количества транспортных средств.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В ПАСЕ считают, что украинский закон об образовании нарушает языковой баланс в стране
2
МВД РФ опубликовало правила остановки автомобилей за пределами стационарных постов ДПС
3
Путин освободил от должности губернатора Псковской области Турчака
4
МО РФ: США развернули в Польше дивизию, пользуясь истерией вокруг учений "Запад-2017"
5
МИД РФ считает провокационной резолюцию Парламентской ассамблеи НАТО о Черном море
6
Привлекавшаяся 54 раза за нарушение ДТП девушка в Ростове насмерть сбила человека
7
На Украине разбился учебно-тренировочный самолет, есть жертвы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама