В Подмосковье такси выделили в отдельный вид предпринимательства

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МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Депутаты Мособлдумы единогласно проголосовали за изменения в законе "О патентной системе налогообложения на территории Московской области", которые предусматривают выделение таксомоторных компаний в отдельный вид предпринимательской деятельности с 1 января 2018 года.
"Законопроектом предлагается с 1 января 2018 года выделить в отдельный вид предпринимательской деятельности деятельность такси в целях стимулирования индивидуальных предпринимателей к переходу на патентную систему налогообложения", - заявила и. о. министра экономики и финансов Московской области Елена Мухтиярова в рамках заседания областной думы в четверг.
Она добавила, что для вновь вводимого вида деятельности законом предлагается установить потенциально возможный годовой доход в зависимости от количества транспортных средств.