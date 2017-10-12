Власти Подмосковья предложили внести долги за газ РСО в тарифы на следующий год

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области предложило внести сомнительные и безнадежные долги за газ ресурсоснабжающих организаций (РСО) в тарифы на газ для них на следующий год. Это позволит снизить глобальную задолженность РСО Подмосковья перед поставщиками природного газа и сократить количество случаев, когда жители остаются без тепла по вине ресурсоснабжающих организаций, сообщили в пресс-службе министерства в четверг.

"Совместно с поставщиками газа нам необходимо вынести на рассмотрение вопрос о включении сомнительных долгов и нереальной к взысканию дебиторской задолженности в тариф на газ", - процитировали в сообщении пресс-службы министра ЖКХ Московской области Евгения Хромушина.

По его словам, сейчас в Подмосковье уже существует практика, когда тариф за электричество для РСО на следующий календарный год перерасчитывается с учетом неоплаченных долгов.

Кроме того, Хромушин предложил перестать считать основанием для начисления пенни ресурсоснабжающей организации ситуацию, когда РСО оплачивает использованный за семь месяцев отопления газ в течение года.

При этом Московская область в 2017 году досрочно выполнила задачу по погашению просроченной задолженности за газ, отметил Хромушин. "Впервые долг за потребленный газ достиг своего исторического минимума, снизившись на 1,57 млрд рублей и составил 4,6 млрд рублей", - отметил Хромушин.