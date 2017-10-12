Генпланы Подмосковья на ближайшие 20 лет готовы на 95%

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Власти Московской области оценивают готовность документов территориального планирования, рассчитанные на 20 и более лет, на 95%. Все 222 генплана должны быть подготовлены до конца текущего года. Об этом сообщил журналистам в четверг начальник Главного управления архитектуры и градостроительства региона Владислав Гордиенко.

"Готовность генеральных планов и правил землепользования застройки в Московской области в процентах составляет 95%, из них порядка 60% находятся в доработке по результатам публичных слушаний, поэтому к концу года мы достаточно смело и уверенно выходим к 100% утверждению", - сказал Гордиенко, уточнив, что всего до конца года необходимо разработать 222 генплана, из которых 78 уже готовы, а 144 находятся на доработке.

По словам главы ведомства, генеральные планы Подмосковья проходят публичные слушания, после которых в главархитектуры региона поступает ряд уточнений. "Мы рассматриваем каждое поступившее замечание, и дальше комиссия принимает решение, учитывать или не учитывать эти особенности. Замечания не глобальные, их просто много, у нас есть два с половиной месяца на их доработку, мы успеем".