Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.10:
$ 57.69
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Генпланы Подмосковья на ближайшие 20 лет готовы на 95%

Москва Московская область
12 октября, 14:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, октября. /ТАСС

До конца года необходимо утвердить 222 генплана, уточнения в них вносятся после публичных слушаний

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Власти Московской области оценивают готовность документов территориального планирования, рассчитанные на 20 и более лет, на 95%. Все 222 генплана должны быть подготовлены до конца текущего года. Об этом сообщил журналистам в четверг начальник Главного управления архитектуры и градостроительства региона Владислав Гордиенко.

"Готовность генеральных планов и правил землепользования застройки в Московской области в процентах составляет 95%, из них порядка 60% находятся в доработке по результатам публичных слушаний, поэтому к концу года мы достаточно смело и уверенно выходим к 100% утверждению", - сказал Гордиенко, уточнив, что всего до конца года необходимо разработать 222 генплана, из которых 78 уже готовы, а 144 находятся на доработке.

По словам главы ведомства, генеральные планы Подмосковья проходят публичные слушания, после которых в главархитектуры региона поступает ряд уточнений. "Мы рассматриваем каждое поступившее замечание, и дальше комиссия принимает решение, учитывать или не учитывать эти особенности. Замечания не глобальные, их просто много, у нас есть два с половиной месяца на их доработку, мы успеем".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В ПАСЕ считают, что украинский закон об образовании нарушает языковой баланс в стране
2
МВД РФ опубликовало правила остановки автомобилей за пределами стационарных постов ДПС
3
Банки Крыма отмечают высокий интерес жителей региона к новым банкнотам
4
Биография Андрея Турчака
5
МИД РФ считает провокационной резолюцию Парламентской ассамблеи НАТО о Черном море
6
Глава крупнейшей группы ПАСЕ и докладчик по Украине Фишер подал в отставку
7
Медведев: снятие наличных с анонимных карт и электронных кошельков будет запрещено
Темы дня
Новости партнеров
Реклама