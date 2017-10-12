Доля собственного продовольствия Подмосковья в структуре рынка региона удвоилась с 2014 г.

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Доля собственного продовольствия Московской области в структуре регионального рынка, по предварительным итогам 2017 года, удвоилась до 50% по сравнению с показателями 2014 года, когда было введено продуктовое эмбарго. Об этом в четверг сообщил журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия области Андрей Разин.

"На 2014 год импорт продуктов питания в регион составлял 20%, ввоз из других регионов Российской федерации - 55%, продукция Московской области присутствовала примерно на 25%. По предварительным результатам 2017 года, продукция, произведенная в Московской области, занимает 50%, ввоз из регионов РФ - 40%, импортная продукция - всего 10%", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Министр добавил, что такие показатели свидетельствуют о том, что подмосковные производители научились соответствовать требованиям рынка по цене, качеству и презентации своих товаров.

6 августа 2014 года президент РФ Владимир Путин подписал указ "О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации" в качестве ответных мер на санкции и для поддержки отечественного производителя.

На следующий день правительство России своим постановлением ввело годовой запрет на импорт говядины, свинины, овощей и фруктов, мяса птицы, рыбы, сыров, молока и большинства видов молочных продуктов из США, стран Евросоюза, Канады, Австралии и Норвегии. Впоследствии Россия боролась с реэкспортом запрещенной европейской продукции, вводя ограничения на импорт из Белоруссии и Сербии. Кроме того, 1 мая 2015 года был введен запрет на импорт арахиса, а 26 мая - живой птицы из США. 4 июня вступил в силу запрет на импорт рыбных консервов из Латвии и Эстонии.

24 июня 2015 года Владимир Путин подписал указ о продлении продовольственного эмбарго до 5 августа 2016 года включительно. Согласно постановлению кабинета министров, Россия ограничила импорт из США, ЕС, Австралии, Канады и Норвегии говядины, куриного мяса, свинины, молочной продукции, живой, охлажденной и замороженной рыбы и ракообразных, орехов, фруктов и овощей. Из-под санкций по- прежнему выведены биологически активные добавки, спортивное, детское и лечебно-профилактическое питание (в том числе безлактозная продукция). Дополнительно к этому из списка исключены мальки лосося и форели, молодь устриц и мидий, а также, как и ранее, семенной картофель, лук севок, сахарная свекла и горох для посева.