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Мусорный полигон "Кучино" полностью засыпали чистым грунтом

Москва Московская область
12 октября, 19:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, октября. /ТАСС

В пресс-службе администрации Балашихи отметили, что использование грунта позволит исключить пожар на свалке

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МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Мусорный полигон "Кучино" в Балашихинском городском округе Московской области, закрытый по требованию президента РФ Владимира Путина, полностью засыпали чистым инертным грунтом. Это позволит исключить воспламенение свалки, сообщили в четверг в пресс-службе администрации муниципалитета.

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"Полигон твердых бытовых отходов "Кучино" в Балашихе полностью засыпали грунтом", - процитировали в пресс-службе заместителя начальника управления экологии и природопользования администрации Балашихи Аллу Макарову.

"Полное перекрытие полигона грунтом исключило возможность возгорания отходов. Со временем уменьшится и количество выделяемого биогаза [газ с неприятным запахом, образующийся в процессе гниения]", - также процитировали в сообщении гендиректора ООО "Спецгеоэкология" (разработчик проекта рекультивации) Бориса Трушина.

Полигон засыпали грунтом в рамках подготовки свалки к рекультивации. За минувшие три месяца на "тело" свалки высыпали 400 тыс. тонн земли, чтобы сократить ее воздействие на окружающую среду.

Как сообщалось ранее, непосредственно рекультивация на полигоне начнется в марте 2018 года, после того, как ее проект пройдет публичные слушания в ноябре 2017 года и государственную экологическую экспертизу.

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