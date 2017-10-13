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Открытое горение в ТЦ "Перспектива" в Подмосковье ликвидировано

Москва Московская область
13 октября, 8:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, октября. /ТАСС

Пожар в торговом центре начался около полуночи и был локализован в 02:20 мск

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МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Пожарные сбили открытое горение в торговом центре "Перспектива" в Чехове. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по Московской области.

"В 03:50 мск открытое горение ликвидировано", - сказал собеседник агентства.

Пожар в торговом центре на улице Полиграфистов начался около полуночи. Общая площадь возгорания составила 3 тыс. кв. м. В 02:20 мск пожар был локализован.

По предварительным данным, в результате происшествия пострадавших нет.

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