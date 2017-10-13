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Почти четверть населения Подмосковья сделала прививки против гриппа

Москва Московская область
13 октября, 11:30 UTC+3

Прививочная кампания в регионе началась 11 августа

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© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Около 1,5 млн жителей Подмосковья, или 23% населения региона, к середине прививочной кампании сделали противовирусные прививки. Об этом сообщил журналистам в пятницу министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.

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Ежегодная прививочная кампания против гриппа в Московской области стартовала 11 августа 2017 года и продлится до 1 декабря.

"К середине прививочной кампании в Московской области процедуру вакцинации против гриппа и ОРВИ прошли уже 23% населения, или более 1,49 млн человек, в том числе 438 тыс. детей", - сказал Марков.

Министр отметил, что власти региона планируют привить против гриппа в 2017 году 2,9 млн жителей региона. В 2016 году в Подмосковье были привиты около 2,6 млн человек. 

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