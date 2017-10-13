"Мосэнергосбыт" отключит от электричества троллейбусы в Подольске из-за долгов

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. "Мосэнергосбыт" намерен полностью отключить электричество МУП "Подольский троллейбус" с 12:00 мск 13 октября из-за накопившейся задолженности предприятия за энергию. Это может привести к перебоям в работе троллейбусов, предупредили в пресс-службе энергосбытовой компании в пятницу.

"В связи с образованием крупной просроченной задолженности за потребленную электроэнергию со стороны МУП "Подольский троллейбус" и отсутствием мер по ее урегулированию 13 октября 2017 года ПАО "Мосэнергосбыт" вынуждено инициировать введение режима ограничения энергоснабжения объектов предприятия, в связи с чем возможны нарушения в работе троллейбусного парка города Подольск", - говорится в сообщении.

"Энергоснабжение объектов МУП "Подольский троллейбус" возобновится только после полной оплаты задолженности", - добавили в энергосбытовой компании.

Задолженность "Подольского троллейбуса" составила более 4 млн рублей, она сформировалась за июнь-сентябрь 2017 года. По данным "Мосэнергосбыта", МУП не принимал никаких действий для того, чтобы смягчить ситуацию, поэтому режим 50% ограничения электроснабжения уже был введен ранее для предприятия.

"Подольский троллейбус" проинформирован

"Мосэнергосбыт" проинформировал о предстоящем полном ограничении "Подольский троллейбус" и администрацию городского округа Подольска, однако они не попытались урегулировать вопрос, добавили в энергетической компании.

"По уведомлению, которое мы получили, 100%-го отключения не планируется. Нас уведомили только об одной подстанции, которая будет отключена", - сообщила ТАСС заместитель директора МУП "Подольский троллейбус" по эксплуатации Инна Жезезняк. По ее словам, предстоящее отключение, действительно, ограничит работу троллейбусов в городе, но пока не известно, насколько.

Железняк опровергла информацию, что МУП не предпринимает шаги по урегулированию задолженности за электричество. Руководство предприятия сейчас ведет переговоры по этому вопросу, сообщила она.

Пресс-служба администрации городского округа не смогла предоставить ТАСС оперативный комментарий.

"Принимая во внимание возможные последствия инициируемого ограничения энергоснабжения объектов МУП "Подольский троллейбус", "Мосэнергосбыт" заранее приносит извинения жителям и гостям Подольска за возможные неудобства", - добавили в компании.