Необходимый запас противовирусных лекарств сформирован в аптеках Подмосковья

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Аптеки Московской области запаслись необходимым объемом лекарств от гриппа и ОРВИ, а также противовирусными масками к эпидемиологическому сезону. Об этом сообщил в пятницу журналистам министр здравоохранения региона Дмитрий Марков.

"Готовность по противовирусным препаратам, по маскам в аптеках есть, они активно запасаются. Это аптеки нам гарантируют", - сказал Марков.

Кроме того, по словам министра, в регионе планируется акция по бесплатной раздаче медицинских масок. Также в эпидемиологический сезон в медицинских учреждениях Подмосковья предусмотрены резервные койки для больных.

Ранее Марков сообщал, что в Московской области процедуру вакцинации против гриппа и ОРВИ прошли уже 23% населения или более 1,49 млн человек. Всего в 2017 году планируется привить 2,9 млн жителей региона. Старт ежегодной прививочной кампании против гриппа в Московской области объявили 11 августа, она продлится до 1 декабря.