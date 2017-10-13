Необходимый запас противовирусных лекарств сформирован в аптеках Подмосковья

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МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Аптеки Московской области запаслись необходимым объемом лекарств от гриппа и ОРВИ, а также противовирусными масками к эпидемиологическому сезону. Об этом сообщил в пятницу журналистам министр здравоохранения региона Дмитрий Марков.
"Готовность по противовирусным препаратам, по маскам в аптеках есть, они активно запасаются. Это аптеки нам гарантируют", - сказал Марков.
Кроме того, по словам министра, в регионе планируется акция по бесплатной раздаче медицинских масок. Также в эпидемиологический сезон в медицинских учреждениях Подмосковья предусмотрены резервные койки для больных.
Ранее Марков сообщал, что в Московской области процедуру вакцинации против гриппа и ОРВИ прошли уже 23% населения или более 1,49 млн человек. Всего в 2017 году планируется привить 2,9 млн жителей региона. Старт ежегодной прививочной кампании против гриппа в Московской области объявили 11 августа, она продлится до 1 декабря.