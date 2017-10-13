Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.10:
$ 57.62
€ 68.14
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

По итогам операции "Нелегал-2017" в Подмосковье мигрантов оштрафовали на 19 млн рублей

Москва Московская область
13 октября, 15:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, октября. /ТАСС

За время проведения операции было выявлено более 5,7 тыс. административных нарушений в сфере миграции

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Штрафы более чем на 19 млн рублей наложены по итогам проведения операции "Нелегал-2017" в Московской области. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе подмосковного ГУ МВД РФ.

"Операция "Нелегал-2017" проводилась на территории Московской области в период с 25 сентября по 6 октября. В результате выявлено более 5,7 тыс. административных нарушений в сфере миграции", - сказали в пресс-службе.

По итогам операции наложено административных штрафов на общую сумму более 19 млн рублей, взыскано более 11 млн рублей. "Судебными органами по результатам рассмотрения административных материалов вынесено более 2 тыс. решений об административном выдворении иностранных граждан за пределы Российской Федерации", - сообщили в пресс-службе главка.

В период проведения операции возбуждено 124 уголовных дела по статьям УК РФ о нарушении миграционного законодательства. "По иным составам преступлений возбуждено 314 уголовных дел", - добавили в полиции.

"Выявлено семь лиц, находящихся в международном розыске и восемь лиц, находящихся в межгосударственном розыске", - сообщили в ГУ МВД.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков: ни о каком "выкупе" Украине за Крым не может быть и речи
2
Строители завершили уникальную операцию по установке арок Крымского моста
3
Путин поручил продумать, как избежать рисков избытка предложения из-за высокого урожая
4
Суд в Дюссельдорфе снял все ограничения на мощности газопровода OPAL
5
Депутат: создание в США комплексов глобального неядерного удара обостряет отношения с РФ
6
Собянин: минимальная пенсия в Москве должна быть повышена
7
Песков объяснил перенос совещания у Путина нелетной погодой в Липецкой области
Темы дня
Новости партнеров
Реклама