По итогам операции "Нелегал-2017" в Подмосковье мигрантов оштрафовали на 19 млн рублей

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МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Штрафы более чем на 19 млн рублей наложены по итогам проведения операции "Нелегал-2017" в Московской области. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе подмосковного ГУ МВД РФ.
"Операция "Нелегал-2017" проводилась на территории Московской области в период с 25 сентября по 6 октября. В результате выявлено более 5,7 тыс. административных нарушений в сфере миграции", - сказали в пресс-службе.
По итогам операции наложено административных штрафов на общую сумму более 19 млн рублей, взыскано более 11 млн рублей. "Судебными органами по результатам рассмотрения административных материалов вынесено более 2 тыс. решений об административном выдворении иностранных граждан за пределы Российской Федерации", - сообщили в пресс-службе главка.
В период проведения операции возбуждено 124 уголовных дела по статьям УК РФ о нарушении миграционного законодательства. "По иным составам преступлений возбуждено 314 уголовных дел", - добавили в полиции.
"Выявлено семь лиц, находящихся в международном розыске и восемь лиц, находящихся в межгосударственном розыске", - сообщили в ГУ МВД.