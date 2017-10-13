Более 1,3 тыс. сирот в Подмосковье обрели семьи в 2017 году

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Более 1,3 тыс. детей-сирот Московской области нашли новые семьи за девять месяцев 2017 года, что на 3% больше аналогического периода прошлого года. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.

"С начала 2017 года органы опеки и попечительства Министерства образования Московской области устроили в приемные семьи 1317 детей-сирот, а за аналогичный период 2016 года - 1280 детей", - сказала Забралова, чьи слова цитирует пресс-служба.

Всего в Подмосковье проживает 3932 приемных семей, что на 169 семей больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как уточнили в пресс-службе, подготовку граждан, планаирующих принять ребенка, в Московской области ведут 72 школы подготовки приемных семей. За девять месяцев 2017 года специалисты школ приемных родителей подготовили более 1,9 тыс. потенциальных опекунов и усыновителей.