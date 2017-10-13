Австрийская компания по производству хлебобулочных изделий открыла завод в Подмосковье

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МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Австрийская компания Backaldrin Kornspitz, занимающаяся производством кондитерских ингредиентов и хлебобулочных изделий, открыла предприятие на территории особой экономической зоны "Ступино Квадрат" в Московской области. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Министерства инвестиций и инноваций региона.
"Чуть больше года понадобилось, чтобы построить завод. Мы рады приветствовать семейную австрийскую компанию, которая выбрала именно Московскую область, особую экономическую зону "Ступино Квадрат". Это свидетельствует об интересе зарубежных инвесторов к инвестиционной инфраструктуре региона", - сказал в рамках торжественного открытия зампред правительства Московской области - министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев, которого цитирует пресс-служба.
Он уточнил, что в открытие производства вложено 580 млн рублей инвестиций. Предполагается, что завод создаст 34 рабочих места.
Как уточняется в пояснительных материалах министерства, австрийская компания Backaldrin Kornspitz GmbH- одна из самых известных австрийских производителей кондитерских ингредиентов и хлебобулочных изделий. Предприятие, основанное в 1964 году, занимается разработкой инновационных идей изготовления хлеба. Управляется пекарской семьей в третьем поколении, работает в более чем 100 странах и имеет семь производственных площадок. Головной офис находится в городе Астен (Австрия), компания также представлена в Иордании, Мексике, России, Швейцарии, Южной Африке и на Украине.