"Мосэнергосбыт" не будет отключать электричество Подольскому троллейбусу" из-за долгов

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МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. "Мосэнергосбыт" отменил намерение полностью отключить электричество из-за долгов за энергию МУП "Подольский троллейбус" 13 октября, поскольку предприятие их частично погасило. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе энергосбытовой компании.
"В связи с частичной оплатой долга и получением гарантийного письма со стороны МУП "Подольский троллейбус" ПАО "Мосэнергосбыт" отменил запланированное на 13 октября 2017 года введение режима полного ограничения энергоснабжения объектов предприятия", - говорится в сообщении.
Сумма долга, из-за которой "Мосэнергосбыт" хотел прервать энергоснабжение, составила более 4 млн рублей, сообщалось ранее. Из них МУП погасил 2,8 млн рублей, согласно предоставленной банковской выписке, пояснили в пресс-службе энергетической компании. "Подольский троллейбус" также передал "Мосэнергосбыту" гарантию на оплату оставшихся 1,3 млн рублей.
"В случае несоблюдения сроков оплаты, установленных в гарантийном письме, подписанном директором МУП "Подольский троллейбус" Л. В. Топчием, 30 октября 2017 года энергоснабжение объектов предприятия будет ограничено на 100%", - отметили в пресс-службе.
Полное отключение электроэнергии МУП может привести к перебоям в работе троллейбусов, предупредили ранее в пресс-службе энергосбытовой компании.