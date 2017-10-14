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Задержан житель Подмосковья, предлагавший сделать гражданство РФ за 260 тыс. рублей

Москва Московская область
14 октября, 16:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, октября. /ТАСС

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве

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МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Полиция задержала подозреваемого в мошенничестве, предлагавшего жительнице ближнего зарубежья сделать российское гражданство за 260 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

"Сотрудниками управления собственной безопасности ГУ МВД России по Московской области в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий в деревне Павловское задержан 54-летний местный житель, подозреваемый в мошенничестве", - сообщили в пресс-службе.

По данным полиции, подозреваемый получил от уроженки одной из республик ближнего зарубежья 260 тыс. рублей под предлогом помощи в оформлении гражданства РФ.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде.

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