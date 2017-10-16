Исторический центр Видного признан объектом культурного наследия

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МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Власти Московской области включили исторический центр города Видное в Ленинском районе Подмосковья в перечень выявленных объектов культурного наследия. Об этом сообщается на официальном сайте Главного управления культурного наследия региона.
"Объект, обладающий признаками объекта культурного наследия, -"Исторический центр г. Видное, 1949-1959 гг." <...> включен в перечень выявленных объектов культурного наследия в виде достопримечательного места", - говорится в сообщении.
Как уточняется в материале, исторический центр города представляет собой один из лучших образцов архитектурно-градостроительного искусства, отличительной чертой которого является единство использованных разнообразных планировочных структур от коттеджей малоэтажной застройки с индивидуальными участками до квартальной с многоквартирными домами.
"Градостроительная среда исторического г. Видное отличается высокой сохранностью и единством архитектурных стилистических характеристик застройки кварталов, формирующих архитектурный фронт улиц, что дает основание считать исторический центр г. Видное достопримечательным местом", - заключается в тексте.