Народное голосование по благоустройству дворов стартует в Подмосковье с 17 октября

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Власти Московской области анонсировали старт интернет-голосования на портале "Добродел", в рамках которого жители региона выберут дворовые территории, подлежащие ремонту в 2018 году. Голосование продлится с 17 по 27 октября. Об этом сообщается в Instagram пресс-службы губернатора и правительства региона.

"17 октября на портале "Добродел" стартует народное интернет-голосование по благоустройству дворов жилых домов Подмосковья. Каждый пользователь системы портала может проголосовать за включение дворовой территории в программу на следующий плановый год только один раз. По результатам голосования будет сформирован адресный перечень из набравших наибольшее число голосов. Голосование завершится 27 октября, итоги будут размещены на интернет-портале "Добродел", - говорится в сообщении.

17 октября на портале «#Добродел» стартует народное интернет-голосование по благоустройству дворов жилых домов Подмосковья > > > Губернаторская программа по комплексному благоустройству дворовых территорий реализуется в Московской области третий год подряд. По утвержденному стандарту, каждый двор должен включать детскую площадку, парковочные места, наружное освещение, контейнерную площадку для сбора твердых бытовых отходов, информационный стенд и озеленение. В 2018 году дворы, где будут проведены соответствующие работы, выберут сами жители. На портале «Добродел» будет предложено 7,5 тысяч дворов, в которых проведение благоустройства запланировано на ближайшие годы. Список составлен с учетом состояния по результатам инвентаризации. В него не вошли те дворы, где комплексное благоустройство прошло позже 2015 года или они были построенные менее 5 лет назад. Каждый пользователь системы «Добродел» может проголосовать за включение дворовой территории в программу на следующий плановый год только один раз. По результатам голосования будет сформирован адресный перечень из набравших наибольшее число голосов. Он составит не менее 50 % от планового показателя. Голосование завершится 27 октября, итоги будут размещены на интернет-портале «Добродел». #нашеподмосковье #мойдвор #стратегиягубернатора #ЖКХменяется Публикация от Пресс-служба Андрея Воробьева (@press__mo) Окт 16 2017 в 3:27 PDT

Как уточняется в материале, на портале будет предложено 7,5 тыс. дворов, в которых проведение благоустройства запланировано на ближайшие годы. Список составлен с учетом состояния по результатам инвентаризации. В него не вошли те дворы, где комплексное благоустройство прошло позже 2015 года, а также дворы, построенные менее пять лет назад.

Губернаторская программа по комплексному благоустройству дворовых территорий реализуется в Московской области третий год подряд. По утвержденному стандарту, каждый двор должен включать детскую площадку, парковочные места, наружное освещение, контейнерную площадку для сбора твердых бытовых отходов, информационный стенд и озеленение.