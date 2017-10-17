Охрану закрытого полигона "Аннино" в Подмосковье могут усилить

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Глава Рузского городского округа Московской области Максим Тарханов попросил правоохранительные органы усилить охрану закрытого в 2016 году мусорного полигона "Аннино" из-за фактов незаконного захоронения отходов на законсервированной свалке. Об этом во вторник заявили в пресс-службе муниципалитета.

"Глава Рузского городского округа попросил установить особый режим надзора за закрытым полигоном ТБО "Аннино". Он также поручил своему заместителю Льву Урману провести служебное расследование по факту попыток захоронения отходов на закрытом полигоне твердых коммунальных отходов", - говорится в сообщении пресс-службы Рузского округа.

Дополнительно Тарханов поручил провести расследование в отношении вывозящих мусор компаний, которые ранее утилизировали отходы на полигоне "Аннино". "У нас есть факты, когда вывозящие мусор компании, которые ранее здесь работали, пытаются свалить мусор в какие-то неотведенные для этого места. С этими товарищами надо разобраться, и такое служебное расследование провести", - процитировали главу муниципалитета в пресс-службе.

14 октября в ходе плановой проверки территории полигона полиция обнаружила мусоровоз, водитель которого пытался захоронить на свалке строительный мусор из Истринского района Московской области. "При въезде на территорию "Аннино" он заплатил работнику полигона 3800 рублей, после чего проехал внутрь и сгрузил содержимое мусоровоза - порядка 8 тонн боя кирпича, обломков досок, прочих отходов", - заявили в администрации. Контролер ООО "СК "Арта", пропустивший мусоровоз, сделала это по распоряжению старшего смены и бесплатно, по его словам.

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК) и отдела дознания ОМВД начали доследственную проверку, отметили в пресс-службе администрации Рузского округа.

Полигон "Аннино" принимал отходы с 1975 года со всего Рузского округа и частично - с территорий городского округа Звенигород и Истринского района. Сейчас на свалке ведется подготовка к рекультивации: ее тело пересыпается инертными грунтами. Это позволит в том числе снизить риск очередного воспламенения полигона, который неоднократно горел.