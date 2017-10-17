Подмосковный бюджет в 2018 году впервые не заберет муниципальные средства

КРАСНОГОРСК, 17 октября. /ТАСС/. Власти Московской области впервые в истории региона приняли решение отменить отрицательные трансферты у успешных муниципалитетов. Об этом во вторник сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе заседания правительства региона, на котором обсуждался проект закона о бюджете Подмосковья на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов.

Отрицательный трансферт - это инструмент выравнивания бюджетной обеспеченности, который подразумевает перечисление средств из муниципального бюджета в пользу областного.

"Впервые в истории Московской области мы отменяем отрицательные трансферты, то есть мы впервые оставляем [средства] на нужды тех территорий, которые работают хорошо, имеют устойчивую мощную налоговую базу и дополнительные средства", - сказал Воробьев. Кроме того, одной из отличительных черт проекта бюджета на 2018 год, по мнению губернатора, является большое количество средств, выделяемых на строительство средних образовательных учреждений. "Напрямую предусмотрено порядка 17 млрд рублей на строительство школ", - добавил губернатор.

Заместитель председателя правительства Московской области Ирина Смирнова, в свою очередь, отметила, что в 2018 году более 457 млрд рублей направят на государственные программы и 3,5 млрд рублей - на реализацию адресных программ - это 94% от общих расходов бюджета.

"В проекте собственные доходы бюджета Московской области сформированы на уровне 464 млрд рублей. Мы ожидаем дополнительные 32,5 млрд рублей. Расходы за счет собственных средств утверждены в объеме 490,4 млрд рублей и 18 млрд рублей - за счет безвозмездных поступлений из РФ по проекту федерального закона. Дефицит предлагается установить на уровне 10%", - пояснила она.

Проект бюджета во вторник будет вынесен на рассмотрение Московской областной думы, отметил губернатор. "Главный финансово-экономический закон нашего региона будет обсуждаться и приниматься в самое ближайшее время, сегодня мы его на заседании правительства выносим на рассмотрение нашего парламента", - сказал Воробьев.