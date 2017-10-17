Экомониторинг не выявил превышений норм опасных веществ в воздухе вблизи полигона "Кучино"

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Анализ состава воздуха в октябре на улицах Звездная и Автозаводская микрорайона Железнодорожный городского округа Балашиха Московской области (вблизи закрытого мусорного полигона "Кучино") не выявил превышений предельных норм концентрации (ПДК) опасных веществ. Это следует из материалов, опубликованных на официальном сайте администрации муниципалитета.

"Количество превышений ПДК - 0", - говорится в документе в отношении содержания в отобранном воздухе оксида углерода (CO), диоксида азота (NO2), диоксида серы (SO2) и оксида азота (NO) на обеих улицах за весь период наблюдения с 9 по 15 октября 2017 года.

Мониторинг состояния воздуха в Балашихинском округе должен собрать доказательную базу для работы с жалобами жителей на неприятный запах и масштабного экологического расследования, начавшегося в сентябре 2017 года.

Это расследование ведет межрегиональный штаб, в который входят представители управления Росприроднадзора по ЦФО, Министерства экологии и природопользования Московской области и департамента экологии и природопользования Москвы. Помимо закрытого полигона ключевыми фигурантами этого расследования являются "МСЗ-4", "Люберецкие очистные сооружения" (Мосводоканал) и Московский НПЗ ("Газпром").

Вершина полигона "Кучино" была полностью засыпана инертными грунтами 12 октября, сообщили ранее в пресс-службе администрации Балашихи. Эта мера должна была снизить контакт разлагающихся отходов с окружающей средой и сократить риск самовоспламенения свалки. В качестве побочного эффекта грунтовая "крышка" должна была препятствовать выбросам неприятно пахнущего и вредного свалочного газа в атмосферу. Однако жители округа продолжили сообщать в социальных сетях на этой неделе о сильном запахе со свалки.