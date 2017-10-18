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В Звенигороде ввели в эксплуатацию два дома "СУ-155"

Москва Московская область
18 октября, 11:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, октября. /ТАСС

Введение объектов в эксплуатацию обеспечит права более 300 граждан, инвестировавших средства в строительство многоквартирных домов

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МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Министерство строительного комплекса Московской области выдало разрешения на ввод в эксплуатацию двух многоквартирных домов, которые начинала строить обанкротившаяся компания "СУ-155" в Звенигороде. Об этом сообщили в среду в пресс-службе министерства.

"Введены в эксплуатацию еще два объекта "СУ-155" в микрорайоне 2-3 района Восточный в Звенигороде - это 15 и 16 корпуса. Это означает, что будут обеспечены права еще 342 граждан, инвестировавших средства в строительство многоквартирных домов", - цитируется в сообщении министр строительного комплекса Московской области Сергей Пахомов.

Обязательства по завершению строительства этих двух домов и еще 13 после ухода "СУ-155" с рынка взял на себя ЗАО "Стройпромавтоматика", напомнили в Минстрое Подмосковья. Здания были возведены в декабре 2016 года, их планировалось ввести в эксплуатацию в первом квартале 2017 года, сообщали звенигородские СМИ. Однако оказалось, что "СУ-155" ранее не согласовал начало заселения домов с аэропортами Кубинка и Внуково, на чьей приаэродромной территории находятся корпуса. Получение необходимой документации затянулось до середины октября 2017 года.

Всего из 66 объектов АО ГК "СУ-155", расположенных на территории Московской области, на 18 октября введены в эксплуатацию 33 объекта. В них дольщикам было продано 7885 квартир, добавил Пахомов.

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