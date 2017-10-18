Все крупные города Подмосковья обеспечат чистой водой к 2018 году

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МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Власти Московской области намерены обеспечить все крупные города региона чистой водопроводной водой к 2018 году. Об этом сообщил журналистам в среду после заседания организационного комитета по проведению в РФ Года экологии губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"В Подмосковье реализуется большая программа, связанная со строительством водозаборных узлов (ВЗУ). Каждый год с 2014 года вводим порядка 40 ВЗУ, которые очищают воду от железа. В этом году мы сделали серьезный акцент на этой программе и вводим 130 водозаборных узлов. В 2018 году по сути не останется крупных населенных пунктов, где бы была плохая вода", - сказал Воробьев, уточнив, что ежегодно, начиная с 2014 года, в Подмосковье становится на 250-300 тыс. человек, получающих чистую воду.
Также в регионе строится восточная система водоснабжения, которая доставляет водопроводную воду в квартиры жителей восточных районов Подмосковья из подземных водохранилищ. "Это тоже большая программа, которая позволяет нам весь восточный курс - Балашиху, Железнодорожный, Ногинск, Павловский Посад, Орехово-Зуево - обеспечить чистой водой. На ее строительство мы выделили 2 млрд рублей", - добавил губернатор.
Кроме того, Московская область активно сотрудничает с Москвой в части водоснабжения населения. "В Москве современные методы очистки. Сегодня порядка 15% от всей воды, особенно в прилегающих к МКАД городах, мы получаем от Москвы", - сказал глава региона.