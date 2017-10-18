Сотрудники Мособлпожспаса спасли 50 тыс. человек за 10 лет работы

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МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Торжественное мероприятие в честь 10-летия Мособлпожспаса (Московская областная противопожарно-спасательная служба) прошло в Люберецком доме культуры. На нем были подведены итоги работы ведомства, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе Мособлпожспаса.
"За десять лет пожарные и спасатели Мособлпожспаса провели около 600 тыс. выездов по тревоге, спасли порядка 50 тыс. человек. Они ведут круглосуточное дежурство, находясь в постоянной готовности прийти на помощь жителям Московской области", - сказали в пресс-службе.
В ходе торжеств начальник ГУ МЧС РФ по Московской области Сергей Полетыкин поблагодарил сотрудников за работу и высоко оценил их успехи. "10 лет - много это или мало? Если оценивать по спасенным человеческим жизням, то много", - сказал он.
Также сотрудники и ветераны Мособлпожспаса получили ведомственные награды МЧС РФ и правительства Московской области.