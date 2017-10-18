В Подмосковье число жертв автоаварий снизилось на 13% с начала года

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Количество погибших в ДТП в Подмосковье уменьшилось на 13% с начала 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

"В отчетном периоде текущего года (9 месяцев 2017 года) число дорожно-транспортных происшествий на дорогах Подмосковья снизилось на 10,2%. Сократилось количество погибших и раненых в результате ДТП людей - на 13% и на 10,8% соответственно", - сообщили в ГУ МВД.

В подмосковной полиции также рассказали о сокращении преступности на 5,5%, до 63,3 тыс. случаев. При этом количество тяжких и особо тяжких преступлений снизилось на 10% - до 17 тыс. "Меньше зарегистрировано убийств - на 23,2%, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью - на 7%", - добавили в ГУ МВД. По данным полиции, на 20% сократилось число угонов автомобилей.

На территории области проведено более 9 тыс. массовых мероприятий, в которых приняло участие более 9 млн. человек. "На обеспечение общественного порядка, дорожной, личной, антитеррористической и имущественной безопасности участников задействовалось более 134 тысяч сотрудников органов внутренних дел, военнослужащих Росгвардии и более 22 тыс. членов общественных формирований", - сообщили в подмосковном главке полиции.