Прожиточный минимум неработающего пенсионера составит 9527 рублей в 2018 г. в Подмосковье

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МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Мособлдума в трех чтениях приняла закон, устанавливающий прожиточный минимум неработающего пенсионера Московской области на уровне 9527 рублей в 2018 году, передает в четверг корреспондент ТАСС.
"Проектом закона предлагается величину прожиточного минимума пенсионера в Московской области на 2018 год установить на уровне 9527 рублей", - сказала и. о. министра экономики и финансов Подмосковья Елена Мухтиярова, выступая перед депутатами.
"Решение принято. Закон принят в целом", - сказал председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.
Уровень этого прожиточного минимума определяет круг пенсионеров, которым полагается социальная доплата к пенсии, напомнила Мухтиярова.
Прожиточный минимум для неработающих пенсионеров на 2018 год был определен в соответствии с пунктом 4 статьи 4 федерального закона "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" на основании потребительской корзины Московской области и с учетом данных федерального органа исполнительной власти по статистике об уровне потребительских цен на продукты питания, следует из пояснительной записки к закону.