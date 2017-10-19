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В Подмосковье возбуждено дело о невыплате зарплаты работникам хлебокомбината на 2 млн руб.

Москва Московская область
19 октября, 12:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, октября. /ТАСС

В течение четырех месяцев 102 работника завода не получали зарплату

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МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту невыплаты зарплаты более 100 работникам Шатурского хлебокомбината в Подмосковье. Об этом сообщили ТАСС в Главном следственном управлении СК РФ по Московской области.

"С мая по август 2017 года руководство ООО "Шатурский хлебокомбинат" не выплачивало заработную плату 102 работникам. Имея при этом реальную возможность погашения долга перед работниками, предприятие израсходовало денежные средства на иные нужды из корыстной и личной заинтересованности. В результате общая задолженность по заработной плате составила более 2 млн рублей", - сообщили в ГСУ.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ ("Невыплата заработной платы").

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