Дорожники посоветовали автовладельцам Подмосковья начать менять резину на зимнюю

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Автомобилистам Московской области рекомендуется поменять летнюю резину на зимнюю перед предстоящим похолоданием в области. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе учреждения ФКУ "Центравтомагистраль", в ведении которого находится сеть федеральных дорог Подмосковья.

В выходные дни, 21 и 22 октября, в Московской области ожидаются первые заморозки, возможен снегопад.

"Автомобилистам рекомендуют сменить летнюю резину на зимнюю, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию между транспортными средствами. Как известно, в холодный период тормозной путь увеличивается, поэтому и водителям, и пешеходам необходимо быть предельно внимательными на дорогах", - отмечается в сообщении.

"Центравтомагистраль" завершила подготовку федеральных трасс Подмосковья в преддверии заморозков, отметили в ведомстве. "В стопроцентном объеме заготовлены противогололедные материалы. В распоряжении дорожных служб находится 76 тыс. тонн технической соли, 218 тыс. тонн песко-соляной смеси и 20 тыс. тонн жидких хлоридов (соляных растворов)", - заявили в пресс-службе.

Устранять последствия непогоды в этот зимний сезон будут 613 единиц дорожной техники, добавили в учреждении. За дорожной обстановкой в круглосуточном режиме будут следить 60 метеостанций, 56 пунктов учета интенсивности движения и 82 поста видеоконтроля. "Собранные данные в реальном времени поступают на пульты оперативных дежурных, что позволяет в кратчайшие сроки направлять технику на нужные участки трасс", - добавили в пресс-службе.