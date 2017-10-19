Новый цех по производству чипсов в Кашире увеличит мощность завода на 15%

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МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Компания Frito-Lay Manufacturing, которая является подразделением американской корпорации PepsiCo, открыла в подмосковной Кашире новый цех по производству картофельных чипсов. Это поспособствует увеличению производственной мощности предприятия на 15%, сообщили в четверг пресс-службе Министерства инвестиций и инноваций Московской области.
"Подразделение PepsiCo Frito-Lay Manufacturing 19 октября в Кашире вводит в эксплуатацию новый цех по производству картофельных чипсов. Успешная реализация данного проекта позволила увеличить существующую производственную мощность завода на 15% или с существующих 75 до 90 тыс. тонн готовой продукции в год", - говорится в сообщении.
В открытие нового цеха PepsiCo вложило 2 млрд руб. инвестиций. Благодаря расширению предприятия на заводе появится еще 100 рабочих мест.
"Практически каждый год я бываю на предприятиях PepsiCo и открываю новые линии, цеха и заводы. Мне кажется, в развитии - сила PepsiCo. Очень приятно, что сегодня мы открыли новый цех на 5 тыс. кв. м. Я очень надеюсь, что вы не будете останавливаться на достигнутом и дальше будете расширять свой бизнес, а мы, как и прежде, будем содействовать, помогать вам", - сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев во время торжественного открытия цеха.
Завод был открыт в городском округе Кашира в 2002 году. На нем работает 765 человек. На предприятии действует восемь производственных линий, включая новую линию по производству картофельных чипсов. Общий объем инвестиций в завод составляет 7,5 млрд рублей.
Компания PepsiCo является крупнейшим в России производителем продуктов питания и напитков. В компании работает более 20 тыс. сотрудников, из которых более 8,3 тыс. человек работает на производстве. Объем накопленных прямых инвестиций компании за последние 10 лет превышает 9,5 млрд долларов.