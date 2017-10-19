Капитальные работы в медучреждениях отстают в 70% проверенных Мособлдумой муниципалитетов

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Более 70% муниципалитетов из 47 (всего в Подмосковье 65 субъектов), в которых депутаты Московской областной думы проверили ход строительных или ремонтных работ в медицинских учреждениях, отстают от графика. Об этом в четверг сообщила пресс-служба областного парламента.

"Депутаты проинспектировали в сентябре более 200 объектов здравоохранения на предмет строительства и выполненного ремонта в 47 муниципалитетах региона и, как показывает анализ - только в 14 из них работы ведутся в установленные сроки, в необходимых объемах и с должным качеством, то есть на лицо значительное отставание в графике", - процитировали в пресс-службе председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова.

Самые распространенные причины отставания: бюрократические проволочки, несвоевременный аукцион, уход подрядчика с объекта, отсутствие строительных материалов, техники или необходимого количества рабочих, отметили в пресс-службе регионального парламента. Самая проблемная категория объектов - фельдшерско-акушерские пункты (ФАП).

"Из 76 проверенных ФАПов на 31-м работы ведутся с соблюдением графика - это 41%, на девяти строительных площадках [12%] зафиксировано отставание от сроков, а на 36 объектах [47%] строительные работы не ведутся вовсе", - сказал Брынцалов.

Спикер областного парламента в этой связи поручил профильному комитету думы сделать подробный анализ хода строительства и ремонта объектов здравоохранения на предмет отставания по срокам. "Исходя из его результатов, будут приняты решения: либо мы вынесем этот вопрос на заседание думы с привлечением министерств и ведомств, либо проведем мероприятия в каком-то формате для детального изучения конкретной ситуации", - процитировали в сообщении пресс- службы Брынцалова.

Власти Московской области заложили на капитальный ремонт медицинских учреждений 5,9 млрд рублей на 2017 год, из них будет освоено порядка 5,68 млрд, согласно данным, которые ранее озвучивал министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков. К началу осени работы были завершены на 98 объектах, еще 90 планировалось на тот момент перенести на 2018 год.