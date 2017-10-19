Новая особо охраняемая территория может появиться в Клину

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Министерство экологии и природопользования Московской области намерено взять под охрану озеро Подтеребово и территорию вокруг него в Клинском районе Подмосковья, чтобы уберечь от вымирания краснокнижных обитателей флоры и фауны, а также сохранить неприкосновенным эту территорию. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе ведомства.

"По поручению Минэкологии области специалисты завершили обследование будущего особо охраняемого водного объекта - озера Подтеребово в Клинском районе. Биологи описали природные комплексы, оценили их сохранность и составили проекта паспорта, который впоследствии будет утверждаться в правительстве Московской области", - говорится в сообщении.

Площадь особо охраняемой территории составит 102 гектара, в нее будет включено озеро и его окрестности, а также храм Георгия Победоносца, построенный в середине XIX века по проекту русского архитектора Петра Буренина. Храм признан памятником архитектуры регионального значения, уточняется в материале.

"Озеро и природные комплексы вокруг него отличаются хорошей сохранностью и биологическим разнообразием. Здесь отмечен 251 вид сосудистых растений, шесть видов млекопитающих и 47 - птиц. 15 видов здешней флоры и фауны внесены в Красные книги России и Московской области, наиболее редкие - обыкновенный осоед и малый подорлик", - приводит пресс-служба слова министра экологии и природопользования Подмосковья Александра Когана.

Площадь зеркала озера Подтеребово составляет 5,5 гектара. Водоем обмельчал в 1950-х годах, когда его активно использовали для мелиорации. "Антропогенное воздействие на эти места сравнительно невелико, однако экосистеме угрожает стремительное распространение борщевика... которым уже заросли соседние территории. Помимо этого вред наносят охотники, добывающие здесь кабана и лося", - добавил Коган, отметив, что режим особой охраны поможет уберечь экосистему озера