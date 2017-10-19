Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.10:
$ 57.57
€ 67.93
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Новая особо охраняемая территория может появиться в Клину

Москва Московская область
19 октября, 20:04 UTC+3

Площадь особо охраняемой территории составит 102 гектара, в нее будет включено озеро и его окрестности, а также храм Георгия Победоносца, признанный памятником архитектуры регионального значения

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Министерство экологии и природопользования Московской области намерено взять под охрану озеро Подтеребово и территорию вокруг него в Клинском районе Подмосковья, чтобы уберечь от вымирания краснокнижных обитателей флоры и фауны, а также сохранить неприкосновенным эту территорию. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе ведомства.

"По поручению Минэкологии области специалисты завершили обследование будущего особо охраняемого водного объекта - озера Подтеребово в Клинском районе. Биологи описали природные комплексы, оценили их сохранность и составили проекта паспорта, который впоследствии будет утверждаться в правительстве Московской области", - говорится в сообщении.

Площадь особо охраняемой территории составит 102 гектара, в нее будет включено озеро и его окрестности, а также храм Георгия Победоносца, построенный в середине XIX века по проекту русского архитектора Петра Буренина. Храм признан памятником архитектуры регионального значения, уточняется в материале.

"Озеро и природные комплексы вокруг него отличаются хорошей сохранностью и биологическим разнообразием. Здесь отмечен 251 вид сосудистых растений, шесть видов млекопитающих и 47 - птиц. 15 видов здешней флоры и фауны внесены в Красные книги России и Московской области, наиболее редкие - обыкновенный осоед и малый подорлик", - приводит пресс-служба слова министра экологии и природопользования Подмосковья Александра Когана.

Площадь зеркала озера Подтеребово составляет 5,5 гектара. Водоем обмельчал в 1950-х годах, когда его активно использовали для мелиорации. "Антропогенное воздействие на эти места сравнительно невелико, однако экосистеме угрожает стремительное распространение борщевика... которым уже заросли соседние территории. Помимо этого вред наносят охотники, добывающие здесь кабана и лося", - добавил Коган, отметив, что режим особой охраны поможет уберечь экосистему озера

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин раскритиковал экс-главу МИД РФ Козырева
2
В Госдуме заявили, что у России есть потенциал, чтобы кормить 1,3 млрд человек
3
"Газпром" изучает возможности защиты своих прав за наложенный Украиной штраф в $6,7 млрд
4
СК РФ подтвердил возбуждение дела о хищении денег у Этуша
5
Путин: ЕГЭ ограничивает творчество
6
Путин считает чрезмерное доверие Западу главной ошибкой РФ последних лет
7
Рогозин предлагает запретить госзакупки импортного ПО без раскрытия исходных кодов
Темы дня
Новости партнеров
Реклама