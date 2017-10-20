В Подмосковье задержан полицейский, сбивший ребенка на пешеходном переходе

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МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Следователи задержали 34-летнего сотрудника полиции, сбившего 11-летнего ребенка в Подмосковье. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Московской области.
"Учитывая тяжесть совершенного деяния и широкий общественный резонанс, вызванный указанным преступлением, подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании в его отношении меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в ГСУ.
В ходе допроса подозреваемый полностью признал свою вину.
Накануне днем сотрудник УМВД России по Коломенскому городскому округу на личном автомобиле на улице Спирина сбил 11-летнего ребенка, переходившего дорогу на пешеходном переходе. В результате ДТП ребенок был госпитализирован с различными травмами. В момент аварии полицейский находился в отпуске. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств").