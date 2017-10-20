ФАС сняла претензии к Главархитектуре Подмосковья из-за памяток о выборе проектировщиков

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МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) приняла решение не возбуждать административное дело в отношении Главного управления архитектуры и градостроительства (Главархитектура) Московской области из-за спорных памяток "Как правильно выбрать проектную организацию", поскольку Главархитектура отозвала эти материалы. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе ФАС.
"Поскольку наше предупреждение исполнено, ФАС не станет возбуждать в отношении Главархитектуры Московской области дело о нарушении антимонопольного законодательства и накладывать впоследствии штраф", - процитировали в пресс-службе заместителя руководителя ФАС России Рачика Петросяна.
Главархитектура Подмосковья заявила о намерении отозвать памятки из-за предупреждения ФАС 17 октября. Управление выдавало эти материалы инвесторам вместе с градостроительными планами земельных участков. Памятка, по мнению ФАС, создавала преимущества для определенных проектировщиков в конкурентной борьбе.
Так, в памятке перечислялись критерии выбора проектировщика и уточнялось, что организации, подписавшие хартию с правительством Московской области, по мнению Главархитектуры Подмосковья, отвечают указанным критериям, заявляли в ФАС. При этом хартия не имеет юридической силы.
Согласно версии памятки, опубликованной на сайте Главархитектуры Московской области 29 августа, документ "предлагал обратить внимание" инвестору на наличие необходимых документов и опыта у проектных организаций, поскольку он несет ответственность за недобросовестного проектировщика. Сведения о хартии в этом документе были вписаны в порядке общей информации и без перечисления конкретных предприятий. "Дополнительно информируем, что между правительством Московской области и рядом проектных организаций подписана хартия. Организации, подписавшие хартию, отвечают всем указанным принципам", - говорилось в памятке.
Отзыв материалов Главархитектурой Подмосковья - наглядный пример, насколько эффективен механизм выдачи предупреждений, отметил Петросян. "Проблема устраняется быстро, права заинтересованных сторон восстанавливаются без длительных тяжб", - пояснил он.