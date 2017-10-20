Сбившего ребенка на пешеходном переходе полицейского из Коломны уволят

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Полиция начала служебную проверку в отношении сотрудника, сбившего на пешеходном переходе 11-летнего ребенка в подмосковной Коломне. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

"По данному факту назначено проведение служебной проверки, по результатам которой сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесет наказание в соответствии с законодательством. Также к строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены его непосредственные руководители", - сообщили в ГУ МВД.

Накануне днем сотрудник УМВД России по Коломенскому городскому округу на личном автомобиле на улице Спирина сбил 11-летнюю девочку, переходившую дорогу на пешеходном переходе. В результате ДТП ребенок был госпитализирован с различными травмами. В момент аварии полицейский находился в отпуске. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств").

Ранее в ГСУ СК по Московской области сообщили, что подозреваемый задержан, в ходе допроса он полностью признал свою вину. В ближайшее время в суде будет рассмотрено ходатайство о заключении его под стражу.