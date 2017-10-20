Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.10:
$ 57.51
€ 67.89
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сбившего ребенка на пешеходном переходе полицейского из Коломны уволят

Москва Московская область
20 октября, 11:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, октября. /ТАСС

В результате ДТП 11-летняя девочка была доставлена в больницу с различными травмами

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Полиция начала служебную проверку в отношении сотрудника, сбившего на пешеходном переходе 11-летнего ребенка в подмосковной Коломне. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

"По данному факту назначено проведение служебной проверки, по результатам которой сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесет наказание в соответствии с законодательством. Также к строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены его непосредственные руководители", - сообщили в ГУ МВД.

Накануне днем сотрудник УМВД России по Коломенскому городскому округу на личном автомобиле на улице Спирина сбил 11-летнюю девочку, переходившую дорогу на пешеходном переходе. В результате ДТП ребенок был госпитализирован с различными травмами. В момент аварии полицейский находился в отпуске. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств").

Ранее в ГСУ СК по Московской области сообщили, что подозреваемый задержан, в ходе допроса он полностью признал свою вину. В ближайшее время в суде будет рассмотрено ходатайство о заключении его под стражу.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Шойгу: Россия выполнила обещание доставить в Сербию шесть МиГ-29
2
Россия не намерена присоединяться к Договору о запрещении ядерного оружия
3
Рогозин предлагает запретить госзакупки импортного ПО без раскрытия исходных кодов
4
Вступает в силу новый административный регламент ГИБДД
5
Самое важное из нового регламента ГИБДД
6
Дольф Лундгрен назвал Владимира Путина "довольно крутым"
7
Клинцевич: признание США применения террористами химоружия снимает подозрения с Дамаска
Темы дня
Новости партнеров
Реклама