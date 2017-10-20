Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.10:
$ 57.51
€ 67.89
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Завершен первый этап модернизации системы теплоснабжения в Подмосковье

Москва Московская область
20 октября, 14:11 UTC+3

Объем инвестиций в модернизацию к настоящему времени превысил 350 млн рублей

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Первый этап проекта масштабной модернизации системы теплоснабжения завершен в Можайском районе Московской области, инвестиции в модернизацию на данном этапе превысили 350 млн рублей, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

По данным министерства, это самый крупный проект в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП) в регионе.

"Завершился первый этап самого крупного проекта ГЧП в Подмосковье по модернизации системы теплоснабжения... Впервые по схеме ГЧП привлечены инвестиции государственной корпорации "Ростелеком", уже затрачено более 300 млн рублей. Самое главное - 17 тыс. человек, население этого района, где ранее была старая система теплоснабжения, получили новое и стабильное теплоснабжение", - процитировали в пресс-службе министра ЖКХ Московской области Евгения Хромушина.

Такой объем инвестиций в региональный ЖКХ - прецедент для области, отметил министр. "Никогда в таких объемах не приходили инвестиции в наше ЖКХ, для нас это позитивный опыт", - сказал он. Общий объем инвестиций по этому проекту составит 762 млн а рублей, из них на 20 октября "Ростелеком" вложил 352 млнрублей, уточнили в пресс-службе министерства.

По "Можайскому проекту" властей региона и "Ростелекома" в районе в рамках первого этапа в 2017 году будет введена в эксплуатацию 21 новая и модернизированная котельная, добавил Хромушин. В том числе 11, которые министр откроет в пятницу. "Второй этап - еще 21 котельную мы завершим... в следующем году, для этого у нас есть все возможности", - добавил министр. 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Мединский заявил, что президиум ВАК рекомендовал не лишать его ученой степени
2
Суд обязал полицию открыть дело против Порошенко из-за лишения гражданства Саакашвили
3
Рогозин предлагает запретить госзакупки импортного ПО без раскрытия исходных кодов
4
Биография Дмитрия Пескова
5
Песков: наблюдатели на границе РФ и Украины не избавят жителей Донбасса от угрозы
6
Шойгу: Россия выполнила обещание доставить в Сербию шесть МиГ-29
7
Вступает в силу новый административный регламент ГИБДД
Темы дня
Новости партнеров
Реклама