Завершен первый этап модернизации системы теплоснабжения в Подмосковье

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МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Первый этап проекта масштабной модернизации системы теплоснабжения завершен в Можайском районе Московской области, инвестиции в модернизацию на данном этапе превысили 350 млн рублей, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
По данным министерства, это самый крупный проект в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП) в регионе.
"Завершился первый этап самого крупного проекта ГЧП в Подмосковье по модернизации системы теплоснабжения... Впервые по схеме ГЧП привлечены инвестиции государственной корпорации "Ростелеком", уже затрачено более 300 млн рублей. Самое главное - 17 тыс. человек, население этого района, где ранее была старая система теплоснабжения, получили новое и стабильное теплоснабжение", - процитировали в пресс-службе министра ЖКХ Московской области Евгения Хромушина.
Такой объем инвестиций в региональный ЖКХ - прецедент для области, отметил министр. "Никогда в таких объемах не приходили инвестиции в наше ЖКХ, для нас это позитивный опыт", - сказал он. Общий объем инвестиций по этому проекту составит 762 млн а рублей, из них на 20 октября "Ростелеком" вложил 352 млнрублей, уточнили в пресс-службе министерства.
По "Можайскому проекту" властей региона и "Ростелекома" в районе в рамках первого этапа в 2017 году будет введена в эксплуатацию 21 новая и модернизированная котельная, добавил Хромушин. В том числе 11, которые министр откроет в пятницу. "Второй этап - еще 21 котельную мы завершим... в следующем году, для этого у нас есть все возможности", - добавил министр.