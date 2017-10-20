Перевод подмосковных котельных на газ позволит на 30% снизить плату за горячую воду

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МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Власти Московской области активно переводят работу котельных с угля и мазута на газовое топливо ввиду экологичности последнего. Как сообщается на официальном сайте правительства региона, это позволит населению платить на 30% меньше за горячую воду.
"Газ - более экологичный вид топлива по сравнению с мазутом или углем. Также котельные, использующие газ, более экономичны: потребитель платит за воду намного меньше - в среднем на 30%. Если поставщиком услуг является котельная на мазуте, то стоимость воды для потребителя может составлять, к примеру, 3,5 тыс. рублей в месяц, а если котельная на газу, то 2,5 тыс. рублей", - сказал министр жилищно-коммунального хозяйства региона Евгений Хромушин, слова которого приводятся в сообщении.
Как уточнили ТАСС в пресс-службе ведомства, в регионе 90% всех котельных работают на газовом топливе, при этом на альтернативном топливе работают более 2 тыс. котельных. Хромушин добавил, что Можайский район является лидером среди муниципалитетов региона по скорости перевода котельных на газ.
Коэффициент полезного действия котельных на газе выше, чем у котельных, работающих на других видах топлива, на 8%. Также они не вредят окружающей среде, так как при сгорании газа не выделяется вредных веществ.