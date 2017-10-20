Омбудсмен считает недостаточно эффективной профилактику ДТП с детьми в Подмосковье

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова назвала недостаточно эффективной профилактику ДТП с участием детей в регионе. Так, с начала года на пешеходных переходах было сбито 56 детей.

"Только за восемь месяцев этого года в Подмосковье на "зебре" были сбиты 56 детей и получили травмы различной степени тяжести - это 15% от всех дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. Эта страшная цифра - ответственность и водителей, и ГИБДД, и родителей. Система профилактики хоть и приносит свои плоды, но не вполне эффективна", - привели слова Мишоновой в ее пресс-службе.

Как сообщалось, в Коломенском городском округе Подмосковья полицейский на личном автомобиле сбил 19 октября школьницу. Омбудсмен выразила готовность оказать всестороннюю поддержку семье пострадавшей девочки. "Уверена, что по ДТП в Коломне будет проведено непредвзятое расследование и виновный будет привлечен к ответственности", - добавила она.

Сотрудник УМВД России по Коломенскому городскому округу 19 октября сбил 11-летнюю девочку на улице Спирина, школьница в этот момент переходила дорогу на пешеходном переходе. Ребенок был госпитализирован с травмами различной тяжести. В момент аварии полицейский находился в отпуске.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"). В отношении виновника аварии полиция начала служебную проверку, по результатам которой он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесет наказание в соответствии с законодательством. Также к строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены его непосредственные руководители, заявили ранее в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.