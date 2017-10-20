Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.10:
$ 57.51
€ 67.89
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Омбудсмен считает недостаточно эффективной профилактику ДТП с детьми в Подмосковье

Москва Московская область
20 октября, 17:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, октября. /ТАСС

С начала года в регионе на "зебре" были сбиты 56 детей

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова назвала недостаточно эффективной профилактику ДТП с участием детей в регионе. Так, с начала года на пешеходных переходах было сбито 56 детей.

"Только за восемь месяцев этого года в Подмосковье на "зебре" были сбиты 56 детей и получили травмы различной степени тяжести - это 15% от всех дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. Эта страшная цифра - ответственность и водителей, и ГИБДД, и родителей. Система профилактики хоть и приносит свои плоды, но не вполне эффективна", - привели слова Мишоновой в ее пресс-службе.

Как сообщалось, в Коломенском городском округе Подмосковья полицейский на личном автомобиле сбил 19 октября школьницу. Омбудсмен выразила готовность оказать всестороннюю поддержку семье пострадавшей девочки. "Уверена, что по ДТП в Коломне будет проведено непредвзятое расследование и виновный будет привлечен к ответственности", - добавила она.

Сотрудник УМВД России по Коломенскому городскому округу 19 октября сбил 11-летнюю девочку на улице Спирина, школьница в этот момент переходила дорогу на пешеходном переходе. Ребенок был госпитализирован с травмами различной тяжести. В момент аварии полицейский находился в отпуске.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"). В отношении виновника аварии полиция начала служебную проверку, по результатам которой он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесет наказание в соответствии с законодательством. Также к строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены его непосредственные руководители, заявили ранее в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В России вступил в силу новый административный регламент ГИБДД
2
Случайная находка опровергла представления о потерях в войнах в Крыму
3
Глава ВАК: обсуждение диссертации Мединского повысит качество работ в гуманитарной сфере
4
Биография Дмитрия Пескова
5
Рогозин предлагает запретить госзакупки импортного ПО без раскрытия исходных кодов
6
Медведев потребовал срочно составить точный список пострадавших дольщиков
7
Путин: закрытие границы между РФ и республиками на востоке Украины приведет к резне там
Темы дня
Новости партнеров
Реклама