Электропоезд "Ласточка" насмерть сбил женщину, переходившую пути у станции в Подмосковье

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Поезд "Ласточка" насмерть сбил женщину, переходившую железнодорожные пути у станции "Весенняя" в Подмосковье, на место происшествия выехали полицейские. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

"Электропоездом "Ласточка" сообщением "Белгород - Москва-Курская" в районе станции "Весенняя" смертельно травмирована женщина. По предварительной информации, [причина случившегося] переход в неустановленном месте", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на место происшествия выехали сотрудники транспортной полиции для выяснения всех обстоятельств ЧП.