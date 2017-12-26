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В Балашихе горит фабрика по производству балетных пуантов

Москва Московская область
26 декабря, 12:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, декабря. /ТАСС

Информации о пострадавших пока не поступало

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МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Пожар произошел в Балашихе на территории фабрики, которая занимается производством танцевальной обуви, в том числе балетных пуантов для Большого театра. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

"Пожар происходит в фабричной мастерской по адресу: город Балашиха, улица Советская, дом 36", - сообщили в ведомстве. По предварительным данным, площадь пожара составляет 40 кв. метров.

Информации о погибших и пострадавших на данный момент не поступало.

Согласно информации из открытых источников, по данному адресу расположена компания "Р-Класс", которая занимается пошивом профессиональной балетной обуви, костюмов и аксессуаров для театров России, ближнего и дальнего зарубежья.

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