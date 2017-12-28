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Проблему обманутых дольщиков Подмосковья власти обещают решить в I квартале 2018 года

Москва Московская область
28 декабря, 19:30 UTC+3

По словам губернатора Андрея Воробьева, с 2013 года решены проблемы почти 20 тыс. пострадавших дольщиков

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КРАСНОГОРСК, 28 декабря. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал проблему обманутых дольщиков Подмосковья наиболее серьезной среди всех регионов России, поскольку Подмосковье лидирует по объемам жилого строительства в стране.

"Мы имеем сегодня серьезную проблему [обманутых дольщиков] по всей стране, и в Подмосковье в частности, потому что мы больше всех строим. В первом квартале 2018 года мы решаем проблему 6 тыс. дольщиков", - сказал он в четверг на встрече с журналистами.

По его словам, в течение 2013-2017 годов в Московской области была решена проблема 19,7 тыс. пострадавших участников долевого строительства. В решение проблемы область вложила 52 млрд рублей, сказал губернатор.

В настоящее время в Московской области насчитывается около 6 тыс. дольщиков, которые пострадали от действий мошенников, еще около 5 тыс. человек стали жертвами плохого менеджмента застройщиков. 

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