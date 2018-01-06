В Подмосковье ожидается гололедица и усиление ветра в Рождество

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Московской области распространило экстренное предупреждение о гололедице и усилении ветра в Подмосковье 7 января.

"Согласно прогнозу погоды Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 7 января в Московской области местами ожидаются небольшие осадки (снег, мокрый снег), на дорогах гололедица, во второй половине дня местами сильная", - сообщили в пресс- службе подмосковного главка МЧС.

Температура воздуха ночью составит минус 2 градуса, а днем может подняться до плюс 3 градусов, местами к вечеру ожидается понижение температуры до минус 5 градусов.

Кроме того, в Подмосковье ожидается местами усиление порывистого ветра скоростью до 18 м/с.

Сотрудники МЧС рекомендуют водителям по возможности воздержаться от поездок на личном автомобиле во время гололедицы, а также строго соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию от других участников движения.