Движение по развязке на пересечении М-5 "Урал" с Лыткаринским шоссе открыли в Подмосковье

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Движение по развязке на пересечении федеральной трассы М-5 "Урал" с Лыткаринским шоссе открыли днем в пятницу в Московской области.

"Сегодня, можно сказать, мы из транспортного плена вызволяем город Лыткарино, который сталкивался с этим серьезным неудобством - и оперативные службы, и жители. Эта развязка существенно изменит транспортную ситуацию", - сказал на церемонии открытия движения губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

В пресс-службе руководителя и правительства региона уточнили, что общая протяженность проезжей части на развязке с учетом съездов составляет 6,8 километра. На строительство объекта было выделено 3,8 млрд рублей. Планируется, что интенсивность движения по развязке составит 67 тыс. автомобилей в сутки с расчетной скоростью до 120 км/ч.

Власти рассчитывают, что объект позволит увеличить транспортную доступность города Лыткарино и логистического комплекса в районе Томилино. Предполагается, что впоследствии развязка станет частью новой автодороги Лыткарино - Томилино - Красково - Железнодорожный.